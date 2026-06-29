Gute Nachrichten für Fans der Romanze „Every Year After“: Prime Video schickt die Serie in eine zweite Staffel. Das gab der Streamingdienst am Wochenende bekannt - es geht zurück nach Barry's Bay. Die neuen Folgen sollen das Universum rund um den Sommerort am See erweitern und der Romanvorlage „One Golden Summer“ von Carley Fortune folgen. Zugleich will die Serie die beliebten Geschichten und Figuren aus Staffel eins weitererzählen. Verkündet wurde die Verlängerung im Rahmen von Prime Videos „Obsessed Fest“. Auf der Plattform X feierte der Anbieter die Rückkehr mit den Worten: „Überraschung! Wir kehren für Staffel zwei nach Barry's Bay zurück.“

Wer zurückkehrt Hinter den Kulissen bleibt das Team laut „Hollywood Reporter“ weitgehend bestehen. Amy B. Harris fungiert erneut als Showrunnerin, Autorin Carley Fortune bleibt als Executive Producer an Bord. Als ausführende Produzentinnen und Produzenten sind zudem Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens und Grace Gilroy dabei. Vor der Kamera spielen unter anderem Sadie Soverall, Matt Cornett, Michael Bradway, Aurora Perrineau, Abigail Cowen und Joseph Chiu. „Die Resonanz auf 'Every Year After' war wahrhaft außergewöhnlich“, erklärte Peter Friedlander, Head of Global Television bei Amazon MGM Studios, in einem Statement. Man freue sich, nach Barry's Bay zurückzukehren und dem Publikum „ein weiteres tief emotionales und unvergessliches Kapitel“ zu bieten. Die erste Staffel basierte auf einem Bestseller von Carley Fortune und erzählte die Liebesgeschichte von Persephone „Percy“ Fraser (Soverall) und Sam Florek (Cornett) - zwei einst beste Freunde, die ein Paar wurden und sich wieder verloren. Über verschiedene Zeitebenen hinweg kehrt Percy nach Barry's Bay zurück, jenen Ort am See, an dem sie als Teenagerin ihre Sommer verbrachte und sich in Sam verliebte. Anlass ist die Beerdigung der Mutter der Florek-Brüder - und ein lange verschwiegener Verrat holt die beiden ein. Wie es weitergeht, deutete Showrunnerin Harris bereits an. „Diese Staffel drehte sich um das Ob, in der nächsten geht es um das Wie“, sagte sie dem „Hollywood Reporter“ mit Blick auf die Geschichte von Percy und Sam.

Im Mittelpunkt steht nun Charlie In Staffel zwei rückt mit „One Golden Summer“ Sams älterer Bruder Charlie in den Fokus, gespielt von Michael Bradway. Das Staffelfinale hatte diese Fortsetzung bereits deutlich angeteasert. „Natürlich hat Charlie seine Person noch nicht gefunden - aber wir alle wissen, wer das ist“, verriet Bradway dem „Hollywood Reporter“ mit Blick auf den Cliffhanger seiner Figur. Dass die Serie verlängert wird, kommt wenig überraschend: Fortunes Romane verkauften sich dem Bericht zufolge bereits 4,7 Millionen Mal. „One Golden Summer“ stand demnach 20 Wochen auf der Bestsellerliste der „New York Times“. Auch über „Every Year After“ hinaus sollen Fortune-Romane verfilmt werden - „This Summer Will Be Different“ und „Meet Me at the Lake“ entstehen den Angaben nach für Netflix.