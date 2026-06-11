Romantische Serien liegen in den vergangenen Jahren voll im Trend. Ob Kostüm-Shows wie der Netflix-Hit "Bridgerton" oder die Young-Adult-Serien "Der Sommer, als ich schön wurde" und "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns", die beide beim Streamingdienst Prime Video verfügbar sind. Allen eben genannten Serien ist gemein: Sie basieren auf populären Buchvorlagen mit großer Fanbasis. Es geht um die erste Liebe, Coming-of-Age, schmerzhafte Entscheidungen sowie zweite Chancen. Das alles funktioniert nicht nur im Buchhandel, sondern zunehmend auch als Serienformat. Prime Video hat diesen Trend längst erkannt - nach Erfolgen wie eben "Maxton Hall" oder zuletzt "Off Campus" folgt nun mit "Every Year After" die nächste Liebesgeschichte mit Bestseller-Herkunft.

Darum geht es in "Every Year After" Am 10. Juni 2026 startet "Every Year After" in Österreich und Deutschland bei Amazons Streamingdienst Prime Video. Die erste Staffel umfasst acht Folgen, die alle zum Start verfügbar sind. Im Zentrum steht die Beziehung von Percy (Sadie Soverall, 24) und Sam (Matt Cornett, 27) über einen Zeitraum von sechs Jahren und einer entscheidenden Woche. "Deren Leben und Beziehung sind von ersten großen Gefühlen, verpassten Chancen und Entscheidungen geprägt, die sie für immer verändern", heißt es in der offiziellen Handlungsangabe von Amazon zur neuen Show. Schauplatz der bewegenden Liebesgeschichte ist der malerische Küstenort Barry's Bay in Kanada.

Auch "Every Year After" basiert auf einem Bestseller Die neue Prime-Video-Serie basiert auf dem Roman "Every Summer After" der kanadischen Autorin Carley Fortune (42), der in Deutschland unter dem Titel "Fünf Sommer mit dir" erschienen ist. Für die Serienadaption wurde der Titel zu "Every Year After" geändert. Doch der Kern des Inhalts bleibt auch mit neuem Titel gleich: Percy kehrt nach Jahren nach Barry's Bay zurück und trifft dort wieder auf Sam, ihre große Jugendliebe. Die beiden teilen nicht nur eine gemeinsame Vergangenheit, sondern auch einen Bruch, der noch lange nachwirkt. Die Hauptdarsteller Sadie Soverall und Matt Cornett sind dabei keine Unbekannten. Soverall war etwa bereits in Werken wie dem Filmerfolg "Saltburn" oder der Netflix-Serie "Fate: The Winx Saga" zu sehen, während Cornett in "High School Musical: Das Musical: Die Serie" mitspielte. Außerdem gehören zum Cast: Aurora Perrineau ("When They See Us", 31) als Percys Freundin Chantal, Abigail Cowen ("Fate: The Winx Saga", 28) als Percys Kindheitsfreundin Delilah und Michael Bradway (30) als Sams älterer Bruder Charlie. Die Buchvorlage "Every Summer After" war dabei ein großer Erfolg, stand 16 Wochen lang auf der Bestsellerliste der "New York Times" und hat sich bis heute über eine Million Mal verkauft, wie Amazon mitteilte. Ob die Serienadaption ähnlich populär wird, werden die kommenden Wochen zeigen.