Die Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once" hat auch bei den US-Produzentenpreisen gewonnen. Der US-Produzentenverband Producers Guild of America (PGA) kürte die Komödie in der Nacht auf Sonntag in Los Angeles als besten Film. Damit schlug "Everything Everywhere All at Once" neun weitere Kandidaten wie "Avatar: The Way of Water", "Black Panther: Wakanda Forever", "Elvis", "Glass Onion: A Knives Out Mystery" oder "Tár".