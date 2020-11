Ex-Generäle kritisieren Salut der Queen in "The Crown" als zu schlaff

Bei der echten Königin Elizabeth (94), die selbst in der Armee diente, sehe der Salut ganz anders aus, fügte Ex-Kommandeur Richard Kemp hinzu. Der kritisierte royale Gruß ist im Trailer für die vierte Staffel der Serie "The Crown" zu sehen, die am 15. November bei Netflix erscheint. Die Grußszene zeigt Colman (46), die die Queen bereits in der vorherigen Staffel spielte, während einer Luftparade der Streitkräfte. Die Serie gibt sich Mühe, die Geschichte der Royals und des Vereinigten Königreichs möglichst nah an der Realität abzubilden.