Bestsellerverfilmung nach Janice Y. K. Lee

Die Wege dieser drei sozusagen staatenlosen Frauen kreuzen sich nach einer unverhofften Familientragödie. Nun müssen sie zeigen, wie sie mit diversen Herausforderungen fertig werden und Problemen bezüglich Ehe, Karriere oder Elternschaft lösen.

Ebenfalls mit dabei sind Brian Tee ("Chicago Fire") und Jack Huston ("Anne Rice's Mayfair Witches") in den Rollen von Margarets und Hilarys Ehemännern.

Das Projekt entstand nach dem 2016 erschienenen Beststeller "The Expatriates" von Janice Y. K. Lee. "The Farwell"-Regisseurin Lulu Wang setzte diese Romanvorlage in eine Miniserie um. Kidman ist nicht nur eine der Hauptdarstellerin, auch ihre Produktionsfirma Blossom Films ist am Projekt beteiligt.