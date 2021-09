Kontroversen beim Dreh

Es soll bei der in Hong Kong angesiedelten Serie "Expats" zwischen ihr und Produzentin bzw. Regisseurin Lulu Wang zu Kontroversen gekommen sein, wie "Variety" berichtet. So seien Kidman und Wang etwa bei einem Straßen-Dreh miteinander in Streit geraten.

Die Dreharbeiten sind aber bereits im Gange und auch Kidmans Part dürfte schon großteils im Kasten sein. Nun habe sie jedoch Hong Kong verlassen, um in Australien am "Aquaman"-Sequel mitzuwirken, ließ ein Amazon-Sprecher verlauten.