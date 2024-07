Explodierende Kätzchen? Das klingt nicht gerade nach dem idealen Zutaten für eine nette Animationsserie. Aber es kommt noch verrückter, denn immerhin will Gott persönlich aus bestimmten Gründen auf der Erde vorbeischauen, findet sich aber im Körper einer Hauskatze gefangen. Sowas kann auch nur in der neuen Netflix-Serie "Exploding Kittens" passieren. Seht such den Trailer an: