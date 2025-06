Regisseur Joseph Kosinski , dem wir bereits "Top Gun: Maverick" verdanken, schickt derzeit Brad Pitt als alternden Formel 1-Fahrer auf die Rennstrecke und garantiert dabei für viele Minuten voller dröhnender Motoren und waghalsiger Fahrmanöver. F1-Fans werden sich an "F1 – Der Film" nicht sattsehen können, doch wie kommt es, dass hier alles so realistisch wirkt? Wurde etwa tatsächlich an echten Locations gefilmt? Auf diese Frage wollen wir euch im kommenden Artikel eine Antwort geben.

Dreh auf legendären Rennstrecken

Tatsächlich wurde die Rennen an Originalschauplätzen gefahren. Die Dreharbeiten fanden zwischen Juli 2023 und Dezember 2024 statt. Die Filmcrew unter Kosinski nutze die Grand-Prix-Wochenenden, um an den unterschiedlichsten berühmten Rennstrecken Lokalkolorit einzufangen. Immerhin erleichterte ihnen mit Sicherheit das Mitwirken von Formel-1-Star Lewis Hamilton die Arbeit. Der siebenfache Weltmeister war als Produzent und Berater mit von der Partie.

Zu den Locations zählen Silverstone in Großbritannien, Hungaroring in Ungarn und der Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, wo im Film das letzte entscheidende Rennen stattfindet. Daneben wurden auch Aufnahmen beim Daytona International Speedway in den USA gemacht. Dort absolviert Sonny in "F1" den ersten Auftritt und wir lernen seine Fahrkünste kennen.

Besonders spektakulär gestalten sich natürlich jene Aufnahmen, die uns direkt in Cockpit der Wagen versetzen – dafür wurden eigene leichte und wendige Kamerasysteme von Sony eingesetzt.