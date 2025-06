Zwei der größten Filmstars der Welt haben sich zum ersten Mal seit 24 Jahren wieder gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt. Bei der Londoner Premiere des Films "F1" bekam Brad Pitt (61) Unterstützung von Tom Cruise (62). Die beiden Schauspieler waren 1994 gemeinsam in dem Film "Interview mit einem Vampir" zu sehen. Das letzte Mal zusammen fotografiert wurden Pitt und Cruise Medienberichten zufolge 2001, bei der 9/11-Benefizveranstaltung "A Tribute to Heroes" in Los Angeles.

Bei der "F1"-Premiere zeigten sich die beiden nun erneut gemeinsam und umarmten sich den Berichten zufolge auch herzlich. Die Hollywoodstars wurden zudem plaudernd und lachend abgelichtet. Brad Pitt trug für das Event einen markanten grünen Anzug mit einem mintgrünen Schal. Er vervollständigte seinen Look mit braunen Schuhen und einer eleganten getönten Brille. Er hatte seinen neuen Film zuvor bereits in Mexiko und New York City persönlich vorgestellt. Tom Cruise erschien in London wie gewohnt mit Sonnenbrille. Außerdem posierte er in einem grauen Anzug für die Fotografen.