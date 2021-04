"Falcon and the Winter Soldier": Disney veröffentlicht "Zemo Cut" für Fans

Die Szene vom tanzenden Schurken Zemo in der dritten Folge von "Falcon and the Winter Soldier" begeisterte die Fans. Anscheinend fanden Twitter-UserInnen keinen einzigen Song, der nicht zu den Moves von Zemo passen würde, sogar die "Star Wars"-Titelmelodie passt perfekt.

Nach viralen Memes und einem eigenen Fan-Account auf Twitter veröffentlichte Disney den sogenannten "Zemo Cut". Darin werden eine Stunde lang die Tanzschritte von Zemo-Darsteller Daniel Brühl zu Techno-Bässen gezeigt.