"Falcon and the Winter Soldier": Netz lacht über neuen Captain America

Kürzlich erschien auf Disney+ die erste Folge der neuen Marvel-Serie “Falcon and the Winter Soldier”: Die Premieren-Episode drehte sich um das Vermächtnis von Captain America und die Frage, wie es mit seiner Legacy weitergeht. So sieht sich Falcon Sam Wilson der Aufgabe nicht gewachsen und spendet das Schild von Captain America an die Smithsonian Institution.

In der letzten Szene ist zu sehen, dass ein Marvel-Charakter namens John Walker in das Kostüm von Cap gesteckt wird – und das Internet ist (genauso wie Sam Wilson) alles andere als erfreut darüber.