"The Falcon and the Winter Soldier": 8 Marvel-Filme, die folgen könnten

Nach dem Ende von "The Falcon and the Winter Soldier" stehen bereits zahlreiche neue Marvel-Filme in den Startlöchern. Inzwischen sind für die nächsten Jahre 20 Marvel-Produktionen angekündigt, wobei einige von ihnen eng in Verbindung mit "The Falcon and the Winter Soldier" stehen. Die sechsteilige Serie fußte zwar Großteils auf den vergangenen Erlebnissen der Helden, aber gab auch einen Ausblick auf zukünftige Abenteuer.

Diese acht Marvel-Filme könnten mit "The Falcon and the Winter Soldier" zusammenhängen: