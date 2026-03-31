Es gibt bereits mehrere Dokumentationen über Jeffrey Epstein (1953-2019) - nun folgt die erste fiktionale Serie über den verurteilten Missbrauchstäter. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, plant Sony Pictures Television eine Adaption des Buches "Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story" von 2021. Darin erzählt die Journalistin Julie K. Brown, wie sie den Fall Epstein neu aufrollte. Oscarpreisträgerin Laura Dern (59) soll in der Serie die Reporterin verkörpern.

Julie K. Brown hatte in einer Reihe von Artikeln für den "Miami Herald" mit zahlreichen Opfern von Jeffrey Epstein gesprochen. Ihre Reportagen führten dazu, dass die Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein wieder aufgenommen wurden.

Der Vermögensverwalter wurde wegen des Verdachts, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger betrieben zu haben, verhaftet. Er erhängte sich mutmaßlich in seiner Zelle. Jeffrey Epstein wurde bereits 2008 wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen verurteilt, aber nur milde bestraft.