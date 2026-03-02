Die Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026 - ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag - hat nicht nur das britische Königshaus in seinen Grundfesten erschüttert. Auch in Hollywood sorgt der Fall für hektische Betriebsamkeit. Wie die britische "Daily Mail" unter Berufung auf verschiedene Insider-Quellen berichtet, soll der Streaming-Gigant Netflix derzeit erwägen, seine vielfach preisgekrönte Erfolgsserie "The Crown" zurückzubringen, um die Geschichte rund um Andrews Verhaftung und die jüngsten Ereignisse zu erzählen. Konkret gehe es um eine Miniserie unter dem Dach der Marke "The Crown", die sich dem spektakulären Absturz des früheren Prinzen widmen soll. "Die Ereignisse der letzten Woche sind historisch und beispiellos", zitiert das britische Blatt einen namentlich nicht genannten Insider.

Gespräche laufen offenbar schon länger Dem Bericht zufolge führt Netflix bereits seit geraumer Zeit Verhandlungen mit der Produktionsfirma Left Bank Pictures, die die Rechte an "The Crown" hält. Geplant seien einzelne Specials über königliche Skandale und Dramen. "Die Serie 'The Crown' ist beendet, aber der Name wird weiterleben", erklärte die Quelle. Es gebe fortgeschrittene Gespräche über eine Miniserie zur Andrew-Affäre, die "genauso dramatisch, wenn nicht sogar dramatischer" sei als alles, was in der Originalserie gezeigt wurde - einschließlich der Episoden über die Abdankung von Edward VIII. oder den Tod von Prinzessin Diana. "The Crown" lief über sechs Staffeln vom November 2016 bis Dezember 2023 auf Netflix. In dieser Zeit wurde die Erfolgsserie mit insgesamt 21 Emmy-Awards ausgezeichnet.

Wettrennen der großen Studios Laut des Berichts der britischen Boulevardzeitung soll Netflix dabei jedoch nicht allein auf der Jagd nach einem Andrew-Stoff sein. Auch der Disney-Konzern und Amazon würden sich demnach eine Verfilmung des Skandals wünschen. "Wir wurden von Drehbuchautoren bombardiert, die diese Geschichte zu uns bringen wollen", wird eine Quelle bei Disney zitiert. In Hollywood sei ein regelrechtes Rennen entbrannt, welches Studio oder welcher Streamingdienst als erstes einen Andrew-Film auf den Markt bringe. Drehbuchautor Jeremy Brock (67), der für die Amazon MGM Studios bereits das Skript zur dreiteiligen Serie "A Very Royal Scandal" über Andrews BBC-Interview aus dem Jahr 2019 verfasst hatte, bestätigte gegenüber der "Daily Mail", dass sowohl Netflix als auch Amazon "hundertprozentig" in Gesprächen und Planungen über ein Projekt rund um den Andrew-Skandal stecken würden.

Die Hintergründe der Verhaftung Andrew Mountbatten-Windsor war an seinem 66. Geburtstag verhaftet worden. Vorgeworfen wird dem jüngeren Bruder von König Charles III. (77), er habe während seiner Zeit als Handelsbeauftragter Großbritanniens sensible Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) weitergereicht. Am Abend des 19. Februar war er aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen worden. Während des Tages hatte es Durchsuchungen in Norfolk und Berkshire gegeben. Die Polizei wurde rund um seine alte und neue Bleibe, der Royal Lodge im Windsor Great Park und Wood Farm auf dem Landsitz Sandringham, gesichtet. Laut britischen Medien war König Charles III. angeblich nicht darüber unterrichtet worden, dass Andrew festgenommen werden sollte. "Ich habe mit tiefster Besorgnis die Nachricht über Andrew Mountbatten-Windsor und den Verdacht des Amtsmissbrauchs erfahren", teilte der König nach der Festnahme in einer Erklärung mit. Charles betonte ausdrücklich, dass das Gesetz seinen Lauf nehmen müsse und der Palast den Ermittlern seine "volle und aufrichtige Unterstützung und Kooperation" zusichere.