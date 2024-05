"Fallen Idols": Nick Carter reagiert auf Missbrauchs-Doku

"Dies sind genau die gleichen unverschämten Behauptungen , die uns dazu veranlasst haben, diese Bande von Verschwörern zu verklagen ", betonte Carters Anwalt Dale Hayes Jr. gegenüber "The Hollywood Reporter" . "Wir sind überzeugt, dass wir uns durchsetzen und sie für die Verbreitung dieser Unwahrheiten zur Rechenschaft ziehen werden."

Die vierteilige Dokuserie enthält Interviews mit Melissa Schuman, Sängerin bei der Girlgroup Dream, Shannon "Shay" Ruth und Ashley Repp. Drei Frauen , die Nick Carter (44) in der Vergangenheit der sexuellen Übergriffe beschuldigt haben. Jetzt wehrt sich der Musiker und leitet erneut rechtliche Schritte ein.

Nach dem Start der Dokumentation "Fallen Idols: Aaron and Nick Carter" am 27. Mai auf dem US-amerikanischen Sender Investigation Discovery beteuert der ehemalige Backstreet-Boy-Sänger seine Unschuld und setzt seine Anwälte auf den Fall an.

Die Vorwürfe wiegen schwer

Schuman beschreibt in der Doku einen sexuellen Übergriff, der sich 2002 zugetragen haben soll. Sie habe dem Frontmann der Boygroup oft gesagt: "'Ich hebe mich für meinen Mann auf, meinen zukünftigen Mann.' Er sagte: 'Ich könnte dein Mann sein.' Es war einfach ekelhaft, und da spürte ich, wie er etwas in mich hineinsteckte. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nicht versucht, es zu sehen. Ich habe ihn gefragt: 'Nick, was ist das?' Und er sagte: 'Das bin ich, Baby.'" Damals war sie erst 18 Jahre alt. Jahrelang schwieg die Sängerin. Doch 2023 verklagte sie den weltberühmten Musiker. Er wehrte sich mit einer Gegenklage wegen Verleumdung. Durch die Serie bekommt der Fall neue Aufmerksamkeit.

In einem Gespräch mit "The Hollywood Reporter" erklärte der ausführende Produzent Michael Hirschorn, dass sie während der Dreharbeiten mit Nick Carters Team in Kontakt standen und ihm regelmäßig die Möglichkeit gegeben hatten, sich zu den Anschuldigungen des Missbrauchs zu äußern. Er weigerte sich.

Die vierteilige Doku "Fallen Idols: Nick and Aaron Carter" von Investigation Discovery beschäftigt sich in den ersten beiden Episoden mit dem Sex-Skandal um Nick Carter und in Folge drei und vier mit seinem 2022 verstorbenen Bruder Aaron Carter (1987-2022).