"Fallout Shelter": Reality-Show zur Prime-Video-Hitserie kommt

Prime Video kündigt mit "Fallout Shelter" eine neue Reality-Serie an, die vom preisgekrönten und weltweit beliebten Fallout-Universum inspiriert ist. Produziert wird die 10-teilige Serie wird von Studio Lambert ("The Traitors", "Squid Game: The Challenge", "Undercover Boss") in Co-Produktion mit Kilter Films ("Westworld", "Fallout") und in Zusammenarbeit mit Bethesda Game Studios, dem Team hinter der preisgekrönten Spieleserie.

Einfallsreichtum, Teamfähigkeit und Belastbarkeit "Fallout Shelter" spielt in den bombensicheren Vaults von Vault-Tec und versetzt eine vielfältige Gruppe von Teilnehmenden in eine fesselnde Welt voller Risiken, die vom typischen schwarzen Humor, Retro-Futurismus und postapokalyptischen Überlebensgeschichten der Spiele inspiriert ist. In einer Reihe von immer schwieriger werdenden Herausforderungen, strategischen Dilemmata und moralischen Entscheidungen müssen die Teilnehmenden ihren Einfallsreichtum, ihre Teamfähigkeit und ihre Belastbarkeit unter Beweis stellen, während sie um Sicherheit, Macht und letztendlich einen riesigen Geldpreis gegeneinander antreten.

Challenges im typischen Fallout-Style Die neue Serie verbindet groß angelegte Challenges mit einem stark sozialen, psychologischen und narrativen Gameplay und bleibt dabei dem Ton, dem World-building und dem von Entscheidungen geprägten Ethos treu, die Fallout seit über 25 Jahren auszeichnen. Sie reiht sich ein in eine vielfältige Palette von Spielen und Entertainment, darunter die erfolgreiche Serie, deren zweite Staffel aktuell mit

wöchentlich neuen Folgen bei Prime Video Premiere feiert, das Online-Multiplayer-Spiel Fallout 76, Fallout 4: Anniversary Edition und das Handyspiel Fallout Shelter.