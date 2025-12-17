"Fallout"-Staffel 2: Wie viele Folgen, wann ist das Finale?
Die Endzeit geht weiter. Nach eineinhalb Jahren Pause werden wir in "Fallout"-Staffel 2 auf Prime Video wieder in die atomar verwüsteten Weiten Amerikas versetzt. Bunker-Bewohnerin Lucy (Ella Purnell) macht sich gemeinsam mit Kopfgeldjäger Ghul (Walton Goggins) auf die Suche nach ihrem Vater (Kyle MacLachlan), der sich am Ende von Staffel 1 nach Las Vegas abgesetzt hat. Zunächst müssen die beiden die Mojave-Wüste durchqueren, um in die apokalyptische Spieler-Stadt zu kommen, wo Justin Theroux als geheimnisvoller Robert House das Sagen hat. Die Reiseroute ist somit klar, doch wie sieht der Episodenfahrplan aus?
Wie viele Folgen hat "Fallout"-Staffel 2?
Die actionreiche Endzeit-Serie wird insgesamt 8 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die erste Episode wird am 17. Dezember 2025 bei Prime Video veröffentlicht. Danach gibt es wöchentlich immer mittwochs eine weitere Episode. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
- 17.Dezember 2025: Episode 1
- 24. Dezember 2025: Episode 2
- 31. Dezember 2025: Episode 3
- 7. Jänner 2026: Episode 4
- 14. Jänner 2026: Episode 5
- 21. Jänner 2026: Episode 6
- 28. Jänner 2026: Episode 7
- 4. Februar 2026: Episode 8 (Finale)