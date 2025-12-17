Die Endzeit geht weiter. Nach eineinhalb Jahren Pause werden wir in "Fallout"-Staffel 2 auf Prime Video wieder in die atomar verwüsteten Weiten Amerikas versetzt. Bunker-Bewohnerin Lucy (Ella Purnell) macht sich gemeinsam mit Kopfgeldjäger Ghul (Walton Goggins) auf die Suche nach ihrem Vater (Kyle MacLachlan), der sich am Ende von Staffel 1 nach Las Vegas abgesetzt hat. Zunächst müssen die beiden die Mojave-Wüste durchqueren, um in die apokalyptische Spieler-Stadt zu kommen, wo Justin Theroux als geheimnisvoller Robert House das Sagen hat. Die Reiseroute ist somit klar, doch wie sieht der Episodenfahrplan aus?