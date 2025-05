Das könnte in Staffel zwei von "Fallout" passieren

Das Finale der ersten "Fallout"-Staffel hat bereits mehrere Handlungsstränge angedeutet, an die Staffel zwei anknüpfen dürfte. So flüchtet Lucys (Ella Purnell, 28) Vater Hank (Kyle MacLachlan, 66) nach New Vegas - einer Stadt, die Fans aus dem Videospielklassiker "Fallout: New Vegas" (2010) kennen. Die Metropole hat den Großen Krieg relativ unversehrt überstanden. In Staffel zwei wird Lucy gemeinsam mit dem Ghul alias Cooper Howard die Verfolgung ihres Vaters aufnehmen.

Ein Neuzugang für die zweite Staffel von "Fallout" steht schon fest: Macaulay Culkin (44). Der ehemalige "Kevin"-Kinderstar soll laut "Deadline" eine verrückt-geniale Figur spielen.

Dass Prime Video schon vor dem Start von Staffel zwei eine dritte Ausgabe bestellt, kommt nicht überraschend. Schließlich ist die erste Season der Videospieladaption ein riesiger Erfolg. Nach ihrem Start im April 2024 war sie nach "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" die meistgesehene Eigenproduktion in der Geschichte der Plattform. Im Oktober 2024 hatten mehr als 100 Millionen Menschen die Serie gestreamt.