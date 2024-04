Die Wahrheit über Lucys Vater

Lee ist auch bereit, Hank freizugeben, doch vorher will sie Lucy über deren Vater noch die Wahrheit erzählen: er ist Mitarbeiter von Vault-Tec gewesen und somit ebenfalls über 200 Jahre alt. Wir haben bereits zuvor bei einer Rückblende in die Vergangenheit des Ghouls aka. Cooper Howard erfahren, welche dunklen Pläne diese Firma einst verfolgte.

Es wurden über 100 Vaults in ganz Amerika bereitgestellt, um im Fall eines Atomkriegs alternative Überlebenschancen auszutesten. Damit nicht genug, befürwortete Coopers eigene Frau, dass Vault-Tech selber den Atomschlag herbeiführt, um so in den Bunkern eine neue Gesellschaft nach ihren Wünschen heranbilden zu können, in der es nur noch friedfertig zugehen soll. Erklärtes Ziel dieser drastischen Maßnahme ist eine Zukunft, die keine Kriege mehr kennt.

Die meisten Vorstandsmitglieder der Firma werden bis dahin durch künstlichen Schlaf am Leben gehalten. Lucys Vater ist aber schon länger wieder aufgetaut, um Vault 33 zu leiten. Vor einigen Jahren hatte jedoch Lucys Mutter die Wahrheit über ihren Mann erfahren und daraufhin entsetzt den Bunker verlassen, um mit ihren Kindern an der Oberfläche in der Stadt Shady Sands zu leben. Hank spürte sie jedoch auf, nahm ihr die Kinder weg und veranlasste die Zerstörung der ganzen Stadt. Ihre Mutter hat die Katastrophe auf schreckliche Weise überlebt, denn sie ist über die Jahre hinweg zu jenem weiblichen Ghoul geworden, der nun an Lees Tisch sitzt.