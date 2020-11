Fans machen aus "The Batman"-Trailer ein LEGO-Movie

Der User mit dem Nickname Joebor1777 hat allerdings bereits Erfahrung bei der Umsetzung von LEGO-Movies als Fan Art. Auf seiner Youtube-Seite finden sich auch LEGO-Versionen der Trailer von "The Mandalorian", "Spider-Man: Far From Home" oder "John Wick".

Hier ist zum Vergleich auch noch einmal der offizielle Original-Trailer von "The Batman":