"The Batman": Was wir bisher über den neuen DC-Film von Matt Reeves wissen

Detektivgeschichte statt Originstory

Reeves hat betont, dass es sich bei "The Batman" nicht um eine Originstory des düsteren Superhelden handelt, sondern vielmehr um eine "Defining Story", eine sehr persönliche Geschichte über prägende Erlebnisse des jungen Bruce Wayne in seinem zweiten Jahr als der maskierte Crime-Fighter Batman in Gotham City. Das ist sicherlich eine smarte Entscheidung, denn die Ursprungsgeschichte rund um die traumatische Ermordung der Eltern von Bruce Wayne wurde schon von Tim Burton in "Batman" (1989) und Christopher Nolan in "Batman Begins" (2005) erzählt. Sie ist einem breiten Publikum ohnedies bekannt.

In "The Batman" hat der junge Milliardär bereits die Maske übergestreift. Schon seit rund einem Jahr hat er sich einen Namen als grimmiger Rächer von Gotham City gemacht. Doch wir haben es noch mit einem unerfahrenen Batman zu tun. Noch ist der maskierte Crime-Fighter das Experiment eines unkonventionellen Milliardärs, der in der Stadt seiner traditionsreichen Familie etwas zum Besseren verändern will. Bruce ist zwar schon ein knallharter Kämpfer, aber wohl noch nicht der strategische Mastermind und geniale Detektiv als der Batman bekannt ist. Dann passiert eine Mordserie, die auf ihn Bezug nimmt, und er muss diese Morde aufklären. Der neuen Batman-Film ist also auch eine klassische Crime-Story, eine Detektivgeschichte. Aber nicht mit einem Meisterdetektiv. Mit ziemlicher Sicherheit macht ein noch unerfahrener Batman einige Fehler. Und genau diese Fehler und die Entwicklung des Charakters sind es, die Reeves interessieren, wie er auf der DC FanDome erklärt hat: