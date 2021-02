Stillstand bei "Fantastic Beasts 3"-Dreh wegen Corona

Das kann man vom dritten Teil erwarten

Nachdem bisher New York und Paris an der Reihe waren, dürfte es jetzt in Brasilien und der dortigen Zaubererschule Castelobruxo in Rio weitergehen. Auch Hogwarts in London soll eine wichtige Rolle spielen. Damit einher geht auch, dass einige bekannte Charaktere im dritten Teil der "Phantastischen Tierwesen"-Filmreihe auftauchen. Im zweiten Teil war Jude Law als Dumbledore zu sehen, jetzt munkelt man über ein Cameo von Rubeus Hagrid, sowie Tom Riddle aka Lord Voldemort.

Der Film mit Hauptdarsteller Eddie Redmayne als "Magiezoologist" Newt Scamander und Mads Mikkelsen als sein Widerpart Gellert Grindelwald soll im Juli 2022 in die Kinos kommen.