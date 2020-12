"Fantastic Four": Fan-Art zeigt Vorfreude der Marvel-Fans

Seit Disney mit der Übernahme von 20th Cenutry Fox die Superhelden-Familie "Fantastic Four" wieder unter das Dach von Marvel gebracht hat, warten Fans sehnsüchtig auf eine Einführung der "Fantastic Four“ in das Marvel Cinematic Universe (MCU). Nun steht fest, dass "Spiderman: Homecoming“-Regisseur Jon Watts federführend beim "Fantastic Four“-Reboot sein wird. Wann und wie die Superhelden-Familie im MCU auftauchen wird, ist noch unklar, jedoch scheint ein Erscheinungsdatum vor 2023 unwahrscheinlich.

Schon jetzt hat jedoch "Spuk in Bly Manor"-Star Rahul Kohli sein Interesse an einer Rolle in dem Film angemeldet: