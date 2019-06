"Fantastic Four"-Reboot von Marvel schon 2022?

Wie rund um die Fantastic Four eine neue Marvel-Story entstehen könnte

Der erste Film wird sich wohl dem Ursprung der Superkräfte der "Fantastic Four" widmen. Freilich verpackt in ein Sci-Fi-Fantasy-Abenteuer, möglicherweise eine Zeitreise-Geschichte. Dabei kämen als Schurken sowohl Dr. Doom als auch Annihilus (als Herrscher des Quantum Realm statt der Negative Zone) in Frage. Wir wollen aber auch "Kang" und den "Mole Man" nicht ausschließen. Doch in weiteren Filmen könnten auch andere Charaktere aus dem "Fantastic Four"-Universum ins MCU eingeführt werden.

Die "Fantastic Four"-Comics waren ursprünglich eine Superhelden-Version klassischer Sci-Fi-Abenteuer: Zeitreisen, Abenteuer in mikroskopischen Nano-Welten (im Stil von "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft"), Paralleldimensionen oder Ausflüge in die Tiefen des Weltraums.

Bei so einem kosmischen Ausflug könnte auch der Planet Zenn-La und ein gewisser Norrin Radd auftauchen. In einem Solofilm mit dem Titel "The Silver Surfer" könnte sich dieser Norrin Radd dann dramatisch für seine geliebte Shalla Bal und seinen gesamten Planeten opfern, um dessen Untergang durch den Weltenverschlinger Galactus zu verhindern – um dann den Hunger von Galactus auf die Erde zu lenken.

Schon hätten Marvel-Fans wieder eine neue Bedrohung, die unausweichlich auf die Superhelden der Erde zurollt.