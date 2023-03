Die Drehorte von "Faraway"

"Faraway" wurde laut "The Cinemaholic" sowohl in Deutschland als auch in Kroatien gefilmt, da der Film auch dort spielt. Es wurde also on-location gedreht, wodurch uns eine authentische Seherfahrung geboten wird. Die genauen Drehorte sind München, Šolta und Brač. Beides sind Inseln in Dalmatien, die vor allem für ihre Abgeschiedenheit und Idylle berühmt sind.

Für alle ÖsterreicherInnen mit Fernweh: Hierzulande kommt man innerhalb einer fünfstündigen Autofahrt zu den Inseln. Von München aus sind es circa neun Stunden mit dem PKW.