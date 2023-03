"Sex/ Life" erzählt von einer Frau namens Billie (Sarah Shahi), die eine Dreiecksbeziehung mit ihrem Ehemann und ihrem Ex-Freund führt, mit dem sie jedoch nur noch gedanklich sexuell verbunden ist – jedenfalls bis zum Finale von Staffel 1. In Staffel 2 wird die bisher nur mentale Dreiecksbeziehung also real und Billie muss sich entscheiden, ob sie ihre Vergangenheit wiederbeleben oder einen Schritt in die Zukunft wagen möchte.

Wird es auch eine Zukunft für "Sex/ Life" geben? Wir verraten euch, wie es um Staffel 3 der Netflix-Serie steht.