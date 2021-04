"Fargo": Kommt eine 5. Staffel?

Einschaltquoten

Nach dem Ende der letzten Staffel gab Showrunner Noah Hawley in einem Interview mit "EW" bekannt, dass er Interesse an einer fünften Staffel habe. Leider liegt diese Entscheidung jedoch nicht nur in seiner Hand, sondern wird auch durch die Einschaltquoten bestimmt, die seit der ersten Staffel von "Fargo" auf Talfahrt sind. Zwischen Staffel eins und vier fielen die Hälfte der ZuseherInnen im Alter zwischen 18 und 49 weg.

Laut Hawley solle die fünfte Staffel "in der nahen Vergangenheit spielen", wobei es noch kein fertiges Drehbuch gäbe. Es ist also ungewiss, wie es mit "Fargo" weitergehen wird. Hier erweist sich das Konzept der Mini-Serie jedoch als Vorteil, da man nicht gespannt auf die Auflösung eines Cliffhangers warten muss, sondern die Wartezeit mit purer Vorfreude auf eine neue Geschichte verbringen kann.