"Fast and Furious 9": Behind-the-Scenes-Footage von Autostunt

Die "Fast and Furious"-Macher sind nie um einen weiteren verrückten Auto-Stunt für Vin Diesel und dessen KollegInnen verlegen und müssen sich nach acht Filmen immer noch überbieten. Für den neunten Teil, der nach Corona-bedingtem Aufschub im heurigen Mai in unseren Kinos starten wird, ist Justin Lin als Regisseur zurückgekehrt und legt die Stunt-Messlatte erneut etwas höher.

Im soeben veröffentlichten Super-Bowl-Teaser war am Ende eine atemberaubende Szene enthalten, bei der ein Wagen in Seitenlage quer durch ein Geschäft schlittert und – nachdem er alle Schaufenster zertrümmert hat – auf der anderen Seite auch noch in den leeren Laderaum eines vorbeifahrenden Trucks kracht.