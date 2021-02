Die besten Super-Bowl-Filmtrailer 2021 auf einen Blick

Raya and the last Dragon

Die Produzenten von "Die Eiskönigin“ präsentierten den ersten Trailer zu ihrem neuen Werk "Raya and the last Dragon“. Der 3D-Animationsfilm handelt von Drachen und der Kraft des Zusammenhalts. Kelly Marie Tran, die bereits in "Star Wars: Die letzten Jedi“ zu hören war, ist als Sprecherin mit dabei. "Raya and the last Dragon“ kommt am 5. März in die US-Kinos und ist zeitgleich gegen eine zusätzliche Gebühr auf Disney+ zu sehen.