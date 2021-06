"Fast & Furious 9": Besetzung wünscht sich weibliches Spinoff

"Fast & Furious 9" startet am 15. Juli in den österreichischen Kinos. In den letzten 20 Jahren bildete sich aus einem rasanten Actionfilm über Rennfahrer ein riesiges Franchise heraus, das zehn Filme umspannt. Figuren die totgeglaubt waren, tauchten wieder auf, und Rennfahren wurde zur Nebensache. Nun scheint ein neuer Umbruch in Planung.

Die DarstellerInnen von "Fast & Furious 9" sprachen in einem Interview mit "Sirius XM" darüber, dass sich die Heldinnen von "Fast & Furious" ein eigenes Spinoff verdient hätten. "Die Frauen brauchen ein Spinoff", sagte Ludacris.

Tyrese Gibson, der über das Spinoff "Hobbs & Shaw", das Dwayne Johnson und Jason Statham in den Fokus rückte, wütend war, fügte hinzu: "Sie sind diejenigen, die ein Spinoff verdienen. All die harten und starken Frauen in diesen Filmen".