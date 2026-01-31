Die Motoren der weltweit erfolgreichen Actionfilm-Reihe werden wieder angelassen: Universal Pictures hat offiziell bestätigt, dass der nächste Teil des "Fast & Furious"-Franchise am 17. März 2028 in die Kinos kommen wird. Der Film trägt den Titel "Fast Forever" , wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet .

Emotionale Worte für verstorbenen Freund

Hauptdarsteller und Produzent Vin Diesel (58) alias Dominic "Dom" Toretto verkündete die Neuigkeit persönlich auf seinem Instagram-Account - und sorgte damit für einen emotionalen Moment bei seinen 105 Millionen Followern.

Der Actionstar wählte für die Ankündigung ein ganz besonderes Bild: Es zeigt ihn gemeinsam mit dem 2013 verstorbenen Paul Walker (1973-2013) in einer Szene aus dem allerersten Film der Reihe, "The Fast and the Furious" aus dem Jahr 2001. Zu dem nostalgischen Foto verfasste Diesel bewegende Zeilen, die seine tiefe Verbundenheit mit dem Franchise und seinem verstorbenen Freund zum Ausdruck bringen.

"Niemand hat gesagt, dass der Weg einfach sein würde ... aber er gehört uns", schrieb der Hollywoodstar. "Ein Weg, der uns geprägt hat und zu unserem Vermächtnis geworden ist ... Und ein Vermächtnis ... währt ewig." Die Wahl des Filmtitels "Fast Forever" scheint kein Zufall zu sein - er greift die Botschaft seines Instagram-Posts direkt auf und unterstreicht den Anspruch der Macher, mit diesem Teil ein bleibendes Zeichen zu setzen.