"Fatal Seduction": Ende der Netflix-Serie erklärt

"Fatal Seduction" Ende erklärt

Am Ende nimmt der Thriller nochmals gehörig Fahrt auf. Jacob gesteht zwar, dass er böse Absichten hatte, als er Nandi kennengelernt hat, aber beteuert nun, sich tatsächlich in sie verliebt zu haben. Hier endet die bisher letzte Episode.

Nandi steht vor einem moralischen Dilemma und es stellt sich die Frage, ob sie Jacobs Sinneswandel tatsächlich glaubt. Wenn sie ihm glaubt, muss sie entscheiden, ob sie zu ihm oder ihrem Ehemann steht, der sie in der Vergangenheit belogen hat. Wenn sie ihm nicht glaubt, stellt sich die Frage, ob sie ihn der Polizei übergibt oder sogar verschwinden lässt.

Glücklicherweise ist die Serie jedoch noch nicht an ihrem Ende angelangt, denn an einem derartigen Höhepunkt aufzuhören wäre absolut grausam! Wie es mit der gefährlichen Liebschaft weiter geht, erfahren wir in den neuen Episoden, die am 4. August veröffentlicht werden.