Neue dramatische Entwicklungen kündigen sich an

Im zweiten Teil der ersten Staffel rückt offenbar Nandis Ehemann Leonhard mehr ins Zentrum und entpuppt sich wohl auch als jemand, den wir bisher von einer ganz anderen Seite erlebt haben. Vermutlich ist Leonhard in den Mord an Nandis bester Freundin verwickelt, denn er hat sie als letzte Person lebend gesehen. Andererseits setzt Jacob sein gefährliches Spiel weiter fort und nähert sich nun Nandis Tochter Zinhle an.