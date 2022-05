"Father of the Bride"-Trailer: Andy Garcia im Klassiker-Remake

Kinder-Heirat und Eltern-Scheidung

Die junge Sofia (Adria Arjona) eröffnet ihren erstaunten Eltern Billy (Garcia) und Ingrid (Gloria Estefan), dass sie ihren Freund (Diego Boneta), mit dem sie noch gar nicht sehr lange zusammen ist, heiraten möchte. Während Billy und Ingrid alles tun, um eine unvergessliche Hochzeit auf die Beine zu stellen, haben sie mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen, doch sie beschließen, die Nachricht von ihrer geplanten Scheidung zunächst geheim zu halten und damit bis nach dem Fest zu warten.

Ebenfalls mit dabei sind in dieser romantischen Komödie Isabela Merced, Enrique Murciano, Macarena Achaga, Ana Fabrega und Chloe Fineman.

"Father of the Bride" soll am 16. Juni auf HBO Max erscheinen. Bei welchem Streaming-Anbieter der Film bei uns zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.