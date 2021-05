"Fatherhood"-Netflix-Trailer: Kevin Hart als Super-Daddy

Von Sony zu Netflix

Eigentlich war der Film-Start schon längst vorgesehen und das Werk sollte bei Sony Pictures im April 2020 in die Kinos kommen. Corona-bedingt wurde der Anlauf-Termin dann auf Anfang Jänner 2021 verschoben, doch inzwischen hat der Verleih einen Deal mit Netflix abgeschlossen, der vorsieht, dass der Streaming-Gigant weltweit die Rechte erwirbt – mit einer Ausnahme: In China will Sony den Film tatsächlich in die Kinos bringen.

Auch privat durchlebte Kevin Heart in den letzten eineinhalb Jahren eine alles fordernde Zeit, nachdem er im Spätsommer 2019 in einen schweren Autounfall verwickelt wurde. Zum Glück hat er sich inzwischen von seinen ernstlichen Verletzungen wieder erholt.

"Fatherhood" soll ab 18. Juni auf Netflix verfügbar sein.