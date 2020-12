Kevin Hart und Wesley Snipes werden für Netflix zu Brüdern

Snipes war mit Hits wie "Blade" und "Demolition Man" in den 1990er Jahren zum Action-Star aufgestiegen. Zuletzt drehte er unter anderem "The Expendables 3" und "Dolemite Is My Name". Hart ("Fast & Furious: Hobbs & Shaw") war im Herbst 2019 bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Nach einer Drehpause steht er jetzt wieder vor der Kamera.