Hexerei in Shadyside

Während seine andere Buch-Reihe "Goosebumps" eher Kinder als Zielgruppe anspricht, wendet sich Stines mit den "Fear Street"-Bänden an Teenager und junge Erwachsene, wobei hier das Genre "Murder Mystery" – angereichert mit ein paar übersinnlichen Elementen – im Mittelpunkt steht.

Im Fokus der Filmreihe steht die dunkle Vergangenheit von Shadyside, Ohio, wo eine Hexe über einige Menschen Macht erlangte und sie in Killer verwandelt hat, um sich so an der Stadt zu rächen. Die Story führte immer weiter in die Vergangenheit zurück und jeder Teil spielte in einem anderen Jahr: 1994, 1978 und 1666.

Welche weiteren Herausforderungen und tödliche Gefahren auf die jungen BewohnerInnen von Shadyside zukommen werden, ist noch nicht bekannt und wir werden wohl mindestens noch ein bis zwei Jahre auf den nächsten Netflix-Schrecken warten müssen.

Die "Fear Street"-Trilogie ist auf Netflix verfügbar.