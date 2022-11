film.at bei schauTV: Wir berichten auch im Fernsehen über Filme!

film.at goes crossmedial: Nicht nur, dass Redakteur Franco Schedl regelmäßig im Podcast "Streamteam" (gemeinsam mit Kronehit-Moderatorin July Kühberger) über die aktuellen Trends und News im Film- und Serienbereich spricht, auch Kollege Özgür Anil ist einmal im Monat bei "KURIER TV-Das Magazin" auf schauTV zu Gast, um den ZuschauerInnen mit Filmtipps die Qual der Wahl beim Kinobesuch zu erleichtern.

In der Sendung vom 10. November spricht Filmexperte Anil über die Filme "Crimes of the Future" sowie "The Good Nurse" (auf Netflix) gesprochen.

Hier könnt ihr den Beitrag ansehen: