Wer über gesunden Menschenverstand verfügt, würde sich ohnehin keinem Bären in freier Wildbahn nähern. Das wäre der eigenen Gesundheit garantiert nicht förderlich, weil Bären von Natur aus nicht zum Knuddeln aufgelegt sind.

Nun stellt euch aber einmal vor, was passiert, wenn sich der gefährliche Meister Petz noch obendrein ein riesiges Päckchen voll Koks einverleibt hat und so high ist, dass er mindestens im Sternbild des Großen Bären schweben müsste. Alle, die jetzt das Pech haben, seinen Weg zu kreuzen, sind erstens zu bedauern und zweitens nicht mehr lang am Leben, weil sie durch ein paar Prankenhiebe in Hackfleisch verwandelt werden.