"American Fiction" gewinnt Publikumswahl beim Filmfest in Toronto

Das sind Platz 2 und 3 vom TIFF

Der zweite Platz ging an Alexander Paynes "The Holdovers" ("Die Überbleibsel") mit Paul Giamatti in der Hauptrolle als griesgrämiger Internatslehrer, der in den 1970er-Jahren eine Handvoll Schüler über die Weihnachtsferien bei sich aufnehmen soll. Hayao Miyazakis Anime-Film "The Boy and the Heron" kam auf Platz drei.

Zum besten Dokumentarfilm wählte das Publikum Robert McCallums "Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe" über das Leben und die Karriere des Kindershow-Entertainers Ernie Coombs. Platz zwei ging an "Summer Qamp" von Jen Markowitz, gefolgt von Lucy Walkers "Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa".