Schauspielerin Vicky Krieps beim Filmfestival in Toronto geehrt

Vcky Krieps in "The Dead Don't Hurt"

Die Schauspielerin ist beim TIFF in Viggo Mortensens Regiewerk "The Dead Don't Hurt" zu sehen, der am Freitag Weltpremiere feierte. Mortensen und Krieps spielen in dem Western Einwanderer, die in den 1860er Jahren versuchen, sich in einer korrupten Stadt in Nevada ein neues Leben aufzubauen.

Neben Krieps erhielt der US-Schauspieler Colman Domingo ("Ma Rainey's Black Bottom") die Auszeichnung. Mit weiteren Preisen wurden am Sonntagabend die Regisseure Pedro Almodóvar und Spike Lee, sowie die Schauspieler Andy Lau und Patricia Arquette geehrt.