Auch der Nachwuchs kam auf seine Rechnung: Mark Gerstdorfer durfte sich bei der Veranstaltung vor 200 Zuschauern im Filmtheater, die von Starmoderator Johannes B. Kerner moderiert wurde, über den österreichischen Nachwuchspreis für seinen Film "Die unsichtbare Grenze" freuen. Passend zur Landschaft des Festivalortes erhielt "Gerwentil" - historischer Name des Karwendelgebirges - die Auszeichnung "Bester Kurzfilm Tirol". Das Publikum votierte für "Das Neue Normal", die neue steirische Produktion der Indie-Produzenten Oliver Haas und Stefan Müller. Das Filmfestival Kitzbühel war vom 22. August an in der ansonsten vor allem mit dem Skisport assoziierten Gamsstadt über die Bühne gegangen.