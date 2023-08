Filmfestival Locarno: Eröffnung unterm Sternenzelt

214 Filme werden in Locarno gezeigt

Bis zum 12. August werden in Locarno 214 Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Experimentalfilme gezeigt. Das deutsche Kino ist auf dem Festival kraftvoll präsent. Drei in Deutschland arbeitende Regisseurinnen sind im Wettbewerb "Cineasti del presente" ("Filmemacher der Gegenwart") mit stilistisch originellen Filmen um einzigartige Frauen vertreten: Katharina Lüdin mit "Und dass man ohne Täuschung zu leben vermag", Claudia Rorarius mit "Touched" und Katharina Huber mit "Ein schöner Ort".

Im internationalen Wettbewerb ("Concorso internazionale") konkurrieren 17 Filme aus aller Welt um den Goldenen Leoparden, den Hauptpreis des neben Berlin, Cannes und Venedig wichtigsten europäischen Filmfestivals. Dabei sind zwei Filme, die mit starker finanzieller Beteiligung deutscher Produzenten realisiert wurden: "Stepne" (Ukraine, Deutschland, Polen, Slowakei) von der ukrainischen Regisseurin Maryna Vroda und "Critical Zone" (Iran, Deutschland) des iranischen Regisseurs Ali Ahmadzadeh.

Traditionell gilt in Locarno das Motto "Hier sind die Filme die Stars!". Promi-Auftritte sind eher selten. In diesem Jahr wird es noch weniger geben als üblich. In Folge des Streiks der Schreibenden und Spielenden in Hollywood haben neben Riz Ahmend auch andere Berühmtheiten ihre Reise ans Schweizer Ufer des Lago Maggiore abgesagt. Der schwedische Schauspielstar Stellan Skarsgård ("Mamma Mia! ") hat wegen des Streiks sogar die Annahme eines Sonderpreises abgelehnt.