Filmfestival Locarno vor Start: Cocktails, Badespaß und Freiluft-Kino

Werke aus Österreich in Locarno

"Animal" ist aber nicht das einzige Werk aus Österreich in Locarno. In der Sparte "Semaine de la critique" ist das Südtiroler Regieduo Julia Gutweniger und Florian Kofler mit "Vista Mare" über den Massentourismus an der Adria als Weltpremiere vertreten, während hier Joerg Burgers Porträt "Archiv der Zukunft" über das Naturhistorische Museum Wien nach der Diagonale-Uraufführung erneut zu sehen ist.

Das Regiekollektiv Total Refusal zeigt seinen "Kinderfilm" in der Sektion "Pardi di domani", wo auch der gebürtige Steirer Lukas Marxt mit "Valley Pride" über die kalifornische Agro-Wüste sowie die österreichisch-südafrikanische Koproduktion "Loving in Between" von Jyoti Mistry mit dabei ist.