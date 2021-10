Eröffnungs-Programm:

Screening der Einreichungen

Siegerehrungen & Trophäenüberreichungen

Magische Zaubershow von "The Great Pezzini!"

WRESTLING Fragezeichen?

Lesung moderner Dichtkunst, dargeboten von Georgus, dem Dichten

Musikeinlage von Moe Sinatra

keine Bezahlung, aber dafür viel viel gute Laune am Set und Erfahrung mit interessanten Leuten

Eintritt: Gratis (jedoch begrenzte Sitzplätze – First come, first serve)

Programmbeginn: 18:30 Uhr

Ort: Schikaneder Kino Wien

Es gilt die 2,5G-Regel