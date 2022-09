Filmfestivals im Herbst: Kinospaß für Cineasten in Wien

Neben Werken des deutschen Filmemachers gibt es am 28. Oktober in Zusammenarbeit mit dem Volkstheater auch einen Abend zu erleben, bei dem mit Lesungen und Musik der 80. Geburtstag Herzogs am 5. September nachgefeiert wird.

Das gesamte Viennale-Programm wird am 11. Oktober um 20:00 Uhr veröffentlicht. Wir freuen uns jetzt schon auf den neuen David Cronenberg-Film “Crimes of the Future” sowie den fantasievollen Coming-of-Age-Streifen “Coma”.