Die französische Schauspielerin Juliette Binoche (61) wurde vor wenigen Wochen als Präsidentin der Jury der Filmfestspiele von Cannes 2025 bestätigt. Die Verantwortlichen teilen jetzt unter anderem auf Instagram mit , wer an der Seite der Nachfolgerin von "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (41) über den Gewinner der Goldenen Palme entscheiden wird.

Bei den 78. Internationalen Filmfestspielen von Cannes, die vom 13. bis 24. Mai 2025 stattfinden, wählt die Jury den Gewinnerbeitrag aus 21 Filmen im Wettbewerb. Verliehen wird die Goldenen Palme während der Schlusszeremonie am 24. Mai. Im vergangenen Jahr wurde "Anora" von Sean Baker (54) ausgezeichnet.

Zur Jury der 78. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele gehören Hollywoodstar Halle Berry (58) und der unter anderem für die Serie "Succession" gefeierte US-Schauspieler Jeremy Strong (46). Ebenfalls werden im Mai die indische Filmemacherin Payal Kapadia (39), der südkoreanische Regisseur Hong Sangsoo (64) und deren mexikanischen sowie kongolesischen Kollegen Carlos Reygadas (53) und Dieudo Hamadi (41) mit dabei sein. Ihnen schließen sich die italienische Schauspielerin Alba Rohrwacher (46) sowie die französisch-marokkanische Schriftstellerin Leïla Slimani (43) an.

Für Binoche ist es eine besondere Rückkehr

Binoche debütierte vor 40 Jahren in Cannes. Zwar war sie seither mehrfach an der Côte d'Azur, der Juryvorsitz ist aber eine ganz besondere Ehre. "1985 bin ich zum ersten Mal mit der Begeisterung und Unsicherheit einer jungen Schauspielerin die Stufen hinaufgegangen. Ich hätte nie gedacht, dass ich 40 Jahre später in der Ehrenrolle der Jurypräsidentin zurückkehren würde", erklärte Binoche im Februar. "Ich schätze das Privileg, die Verantwortung und die absolute Notwendigkeit der Demut."