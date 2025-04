Der zweifacher Oscarpreisträger Robert De Niro (81) wird in diesem Jahr mit einer Ehrenpalme des Filmfestivals in Cannes ausgezeichnet. Wie die Veranstalter mitteilten, nimmt der Hollywoodstar den prestigeträchtigen Preis am 13. Mai 2025 bei der Eröffnungszeremonie des 78. Festivals an der Côte d'Azur entgegen. Diese besondere Ehrung für sein Lebenswerk findet genau 14 Jahre nach seinem Einsatz als Jury-Präsident im Jahr 2011 statt.

"Ich habe eine so enge Verbindung zum Festival in Cannes...", erklärte De Niro nach Bekanntgabe der Ehrung in einem ersten Statement. "Besonders jetzt, wo so vieles in der Welt uns auseinanderzieht, bringt Cannes uns zusammen - Geschichtenerzähler, Filmemacher, Fans und Freunde. Es ist wie nach Hause zu kommen", so der US-amerikanische Schauspieler weiter. "Mit seinem verinnerlichten Stil, der in einem sanften Lächeln oder einem strengen Blick zum Vorschein kommt, ist Robert De Niro zu einer Kino-Legende geworden", heißt es in der Begründung des Festivals für diese Entscheidung.