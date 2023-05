Filmfestspiele von Cannes: Diese Filme bekamen den längsten Applaus

Neun Minuten lange Standing Ovations für "Killers of the Flower Moon": Bei den Filmfestspielen in Cannes feierten die Zuschauer am Wochenende den neuen Film von Martin Scorsese (80). Fast zehn Minuten nahmen die Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio (48) und Robert De Niro (79) die Huldigungen des Publikums entgegen.

Doch in der Geschichte des Festivals landet "Killers of the Flower Moon" nicht einmal unter den Top Ten der Rekord-Ovationen. Die Branchenzeitschrift "Variety" hat die längsten Standing Ovations der Cannes-Historie aufgedröselt.