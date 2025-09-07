US-Regisseur Jim Jarmusch (72) hat bei den 82. Filmfestspiele in Venedig den wichtigsten Preis gewonnen. Für seinen Film "Father Mother Sister Brother" mit Cate Blanchett, Adam Driver und Tom Waits zeichnete ihn die Jury am 6. September 2025 mit dem Goldenen Löwen aus. Die Entscheidung für den besten Film kam für Experten durchaus etwas überraschend. Denn im Vorfeld galt das Doku-Drama "The Voice of Hind Rajab" über ein im Gaza-Krieg getötetes Mädchen als Favorit. Für den Film konnte Regisseurin Kaouther Ben Hania (48) schließlich den Silbernen Löwen (Großer Preis der Jury) entgegen nehmen.

Der Independent-Regisseur Jarmusch sagte in seiner Dankesrede: "Danke dafür, dass ihr unseren leisen Film würdigt." "Father Mother Sister Brother" handelt von den Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern. Dafür setzt Jarmusch minimalistische Motive wie Gesten, Blicke und Pausen ein.